La vie du sol CHATEAU DE BUZET, 4 octobre 2021, Buzet-sur-Baïse.

Fête de la science 04 octobre

CHATEAU DE BUZET Les Amis de Cap Sciences.

lundi 04 octobre – 10h00

Un sol forestier compte des tonnes de champignons, des tonnes de bactéries et 1 à 2 tonnes de vers de terre à l’hectare. De nombreux autres organismes d’une grande diversité de tailles et de formes sont également présents.

On distingue la mégafaune, la macrofaune, la mésofaune et la microfaune, qui sont des animaux, des micro-organismes comme les bactéries, algues et champignons.

La majorité des animaux du sol jouent un rôle dans la décomposition de la matière organique morte. Il existe également des insectes qui mangent les plantes et des prédateurs qui régulent toutes ces populations. Les mouvements de ces animaux créent une certaine porosité dans le sol, y facilitant l’entrée d’air et d’eau, et l’avancée des racines.

Mais le saviez-vous ? Les micro-organismes du sol ont des rôles plus diversifiés que les animaux !

Lors de cet atelier, venez récolter, observer et déterminer les animaux du sol, mais aussi observer les mycelium de champignon autour des radicelles de plante, ou encore mettre en évidence des ions (chlorure) dans le liquide de lessivage du sol !

Nouvelle-Aquitaine>Lot-et-Garonne

CHATEAU DE BUZET Chemin du Château 47160 Buzet-sur-Baïse 47160

organisateur : CHATEAU DE BUZET