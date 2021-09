Ballainvilliers Chateau de Ballainvilliers Salle Monet Ballainvilliers, Essonne Birdie Memory Chateau de Ballainvilliers Salle Monet Ballainvilliers Catégories d’évènement: Ballainvilliers

Birdie Memory Chateau de Ballainvilliers Salle Monet, 2 octobre 2021, Ballainvilliers. Fête de la science 02 octobre

Chateau de Ballainvilliers Salle Monet Mairie de Ballainvilliers. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Le temps d’un atelier, devenez de petits ornithologues !

Grâce à l’outil numérique Birdie Memory vous apprendrez à connaître plusieurs oiseaux et leurs chants. Île-de-France>Essonne

Chateau de Ballainvilliers Salle Monet 17 Rue du Général Leclerc 91160 Ballainvilliers 91160 organisateur : Chateau de Ballainvilliers Salle Monet

