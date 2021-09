Exposition Paysans designers, un art du vivant – Château Coutet Château Coutet, 9 octobre 2021, Saint-Émilion.

Fête de la science 09 octobre

Château Coutet Musée des Arts Décoratifs et du Design. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h30 à 16h00

Les terres du Château Coutet, VIERGES DE TOUTES TRACES D’ACTIVITÉS CHIMIQUES, sont aujourd’hui étudiées par différents organismes scientifiques. À chaque saison se développent une faune et une flore particulières qui soulèvent bien des interrogations. Le microclimat de la ceinture méditerranéenne ou encore la présence de tritons et de crevettes amènent de nombreux visiteurs, curieux et désireux d’en savoir davantage. L’exploitation, tournée vers l’avenir et les NOUVELLES TECHNOLOGIES ÉCOLOGIQUES, met ses terres à disposition de laboratoires de recherches. L’école d’agronomie de Bordeaux y dispose des capteurs de température et y analyse la vie micro bactériologique. L’entreprise Vitirover (http://www.vitirover.com/fr/) s’en sert de terrain d’étude pour y développer son robot solaire.

Rencontre avec Madina Querre, anthropologue et présidente du Biotope Festival

Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Château Coutet Lieu Dit Coutet 33330 Saint-Émilion 33330

organisateur : https://madd-bordeaux.fr/accueil Château Coutet