Pop’! Un siècle de lecture & de littérature populaire (1830-1930) Chambéry. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 2e étage, 16 octobre 2021, Chambéry.

Fête de la science 01 – 16 octobre

Chambéry. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 2e étage. Entrée libre. Grand public.

À partir de 1830, la France est traversée par une série de transformations politiques,économiques et sociales. De grandes découvertes techniques et scientifiques marquent également profondément la société du 19e siècle. On s’émerveille et s’enthousiasme des progrès continus et spectaculaires des sciences. Auteurs et éditeurs se demandent alors comment rendre la science « amusante », «divertissante », « récréative » ou « éducative ». La Médiathèque vous propose de partir à la découverte de ces livres “populaires”, romans, illustrations, journaux, livres de sciences…

Carré Curial 73000 Chambéry

