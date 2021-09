L’astronomie au Champ du Feu Chalet de la Serva – Champ du Feu, 3 octobre 2021, Belmont.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Chalet de la Serva – Champ du Feu F4A-Fédération des Associations d’Astronomes Amateurs d’Alsace. Entrée libre En présentiel Scolaires.

L’astronomie fascine et réveille la curiosité des petits comme des grands car l’observation des astres offre une expérience insolite de reconnexion à la nature et à l’existence.

Les astronomes d’Alsace et les amoureux de la nature se mobilisent pour :

– Mettre des instruments d’observation à votre disposition pour observer le ciel et découvrir la nature,

– Exposer des photos et dessins,- Parler de leurs expériences,- Partager leurs savoirs et connaissances.

Venez découvrir l’observation d’un ciel étoilé exceptionnel, admirer les photos du ciel profond et les astres en aquarelle, écouter des conférenciers parler des planètes lointaines, des étoiles et des galaxies. Le Champ du feu est aussi un patrimoine de nature, de forêt, de flore et de faune à découvrir et à protéger.

Chalet de la Serva – Champ du Feu 150 Route de la Serva 67130 Belmont 67130

