Cesi Reims Cesi, campus de Reims. Entrée libre En présentiel Scolaires. CESI Ecole d’Ingénieurs est heureux de vous présenter ses 5 ateliers autour de la Fête de la Science :

1/ Atelier robotique / cobotique : la transition numérique au coeur des entreprises

2/ Internet des objets : intégration des IOT dans les environnements de travail d’aujourd’hui et de demain

3/ Découverte des possibilités offertes par les imprimantes 3D

4/ Découverte de notre FabLab (laboratoire de fabrication) et sa découpe laser.

5/ Eurêka les maths, pour découvrir ce qu’est la recherche en maths Grand Est>Marne

