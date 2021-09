Reims Cesi Reims Marne, Reims Robotique Cobotique Cesi Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Cesi Reims Cesi, campus de Reims. Entrée libre En présentiel Scolaires. Animation du robot Poppy tronc multi-articulé piloté par un Raspberry Pi. Le robot Poppy est constitué de servomoteurs, d’une structure plastique, d’électronique et de données informatiques. Le projet consiste à donner vie à ce robot humanoïde par l’intermédiaire des commandes numériques. A l’aide d’un Raspberry Pi, micro-ordinateur programmable, l’objectif est de comprendre les actions et commandes permettant à Poppy de se mouvoir. D’autres projets seront également présentés lors de cette fête de la science, projets réalisés par les élèves ingénieurs. De la ligne de commande aux mouvements de Poppy, les lycéens pourront interagir encadrés par des élèves ingénieurs. Grand Est>Marne

Cesi Reims 7 bis avenue Robert Schumann 51100 Reims 51100 organisateur : https://reims.cesi.fr/ Cesi Reims

