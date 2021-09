FABLAB – Découpe laser Cesi Reims, 7 octobre 2021, Reims.

Fête de la science 05 – 07 octobre

Cesi Reims Cesi, campus de Reims. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Un fablab (pour Fabrication Laboratory) est un lieu de création dédié aux projets collaboratifs et de bien commun. Il est ouvert aux bricolos, aux designers et artistes, aux étudiants et plus globalement à toute personne désirant enrichir ses connaissances pratiques, électroniques, mécaniques, en CFAO, en design, etc… Le but est de permettre au plus grand nombre de s’initier ou de se perfectionner à la création assistée par ordinateur: imprimante 3D, découpe laser, matériel de bricolage traditionnel…

Découper et graver au laser : une infinité de possibilités !

La découpe laser est très recherchée les projets d’architecture, de design ou d’ingénierie. Utiliser cette machine permettra d’accélérer un projet en maitrisant toutes les étapes de production, à moindre coût! Objets d’art, de design, maquettes d’architecture, bijoux, signalétique, horloges, trophées, puzzles, porteclés, maquettes, boites, tampons, skateboard, packaging, etc. Une seule machine pour tant d’applications.

Repartez avec la photo gravée de votre classe !

Cesi Reims 7 bis avenue Robert Schumann 51100 Reims 51100

organisateur : https://reims.cesi.fr/ Cesi Reims