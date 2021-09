Reims Cesi Reims Marne, Reims impression 3D Cesi Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Cesi Reims Cesi, campus de Reims. Entrée libre En présentiel Scolaires. Imprimer en 3D, mais pour faire quoi ? Aussi appelée fabrication additive, il s’agit de la 4e révolution industrielle.

Venez découvrir les possibles de cette nouvelle chaîne de conception- fabrication personnalisée. Comprendre les différentes techniques, s’initier à un logiciel de conception et de fabrication simplifié, manipuler l’imprimante. De la naissance de d’une idée à la matérialisation d’un premier objet, vous découvrirez nos différents outils (Zortrax, Builder 1000 et Builder 1500). Grand Est>Marne

