Cesi Reims Cesi, campus de Reims. Entrée libre En présentiel Scolaires. ConnectedXCar une voiture connectée autonome réalisée par nos élèves ingénieurs. ConnectedXCar devra évoluer sur le système City Smart Road. Le véhicule autonome et capable de se déplacer dans la ville et rechercher les places de parking disponibles. ConnectedXCar permettra non seulement de proposer un système de transport autonome et efficace, mais aussi d’optimiser le stationnement d’une ville entière. Grand Est>Marne

