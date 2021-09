Mont-Saint-Aignan CESI Campus de Rouen Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Tu as la passion des sciences ? CESI Campus de Rouen Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime

Tu as la passion des sciences ? CESI Campus de Rouen, 7 octobre 2021, Mont-Saint-Aignan. Fête de la science 07 octobre

CESI Campus de Rouen CESI – Rouen. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Visite guidée au cœur du laboratoire LINEACT CESI : fab lab et atelier flexible pour imaginer notre industrie du futur



Enseignantes et enseignants – chercheur et doctorantes et doctorants y travaillent afin d’améliorer notre quotidien.

Venez-vous familiariser aux technologies de l’industrie et venez manipuler la robotique, la réalité virtuelle et la découpe laser…

Uniquement pour les scolaires, réservation mnicolini@cesi.fr ou 06.99.75.46.09,

LINEACT CESI, 80 avenue Edmund Halley Rouen Madrillet Innovation, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Normandie>Seine-Maritime

CESI Campus de Rouen 80 avenue Edmond Halley – CS 10123 76130 organisateur : https://rouen.cesi.fr/ CESI Campus de Rouen

Détails Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Autres Lieu CESI Campus de Rouen Adresse 80 avenue Edmond Halley - CS 10123 Ville Mont-Saint-Aignan lieuville CESI Campus de Rouen Mont-Saint-Aignan