Accueils scolaires dans les Laboratoires de Recherche du CEREMA CEREMA, 5 octobre 2021, Strasbourg.

Fête de la science 05 octobre

CEREMA Cerema. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Visite et présentation des laboratoire d’expertises et de recherches du CEREMA (Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement du Ministère de la Transition Écologique) : 8h30 – 16h30, 4 ateliers, 20 min par ateliers, possibilité d’accueil de 6 classes au total (3 le matin et 3 l’apm), intervenants : chercheur(e)s et ingénieur(e)s – date proposée : le 05/10/21

– Atelier acoustique environnementale : présentation de matériel de mesure et de projet pour une meilleure protection au bruit (éoliennes, cartes bruits, bruits urbain et industriel, écrans acoustiques, les nouveaux matériaux biosourcés…)

– Atelier ponts et routes : innovation dans la construction, l’entretien et le suivi sécurité des ponts et des routes en France

– Atelier énergie et bâtiments : comment rénover un bâtiment en réduisant sa consommation énergétique, les caméras thermiques et la cartographie, les bons gestes pour économiser l’énergie dans une école et aussi : comment améliorer l’air intérieur

– Atelier Intelligence artificielle : autonomie des véhicules, traitement et analyse informatique de l’image, diagnostiquer un ouvrage sans le détruire…

Grand Est>Bas-Rhin

CEREMA 11 rue Jean Mentelin 67200

organisateur : CEREMA