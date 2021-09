Nancy Centre-ville de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Lieux de science et savants nancéiens Centre-ville de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Lieux de science et savants nancéiens Centre-ville de Nancy, 2 octobre 2021, Nancy. Fête de la science 02 octobre

Centre-ville de Nancy Pierre Edouard Bour. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 15h00 Nancy peut jeter un regard sur un passé de deux cents ans d’histoire universitaire et scientifique. De célèbres penseurs et savants comme Henri Poincaré ou le compositeur et théoricien de la musique Pierre Schaeffer sont nés, ont vécu ou enseigné ici. Des bâtiments, devant lesquels nous passons quotidiennement, cachent souvent d’une façon secrète et inattendue des histoires qui racontent comment un réseau d’universités et d’institutions scientifiques et de recherche s’est établi à Nancy après avoir connu un certain nombre de difficultés, de déboires et finalement de succès.

Nous vous invitons à une découverte de la ville de Nancy sous un angle original. Vous serez étonnés : saviez-vous, par exemple, que notre actuel Musée des Beaux-Arts avait jadis abrité un Collège de Médecine ? Que le Palais de l’Académie, place Carnot, avait possédé une tour pour les observations astronomiques ? Que le premier Hôtel de l’université comportait des cellules pour étudiants chahuteurs ? Connaissez-vous René Blondlot, Victor Basch, Gaston Floquet, Ernest Bichat ou Jules Molk ?

Nous vous proposons une promenade à travers un Nancy débordant de savoir, d’esprit scientifique et d’histoires amusantes du passé. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Centre-ville de Nancy Pl Stanislas 54000 Nancy 54100 organisateur : Centre-ville de Nancy

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Centre-ville de Nancy Adresse Pl Stanislas 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Centre-ville de Nancy Nancy