La commune de Bléré mène un projet ambitieux de rénovation énergétique de leur centre socio-culturel. L’objectif est de transformer ce bâtiment vétuste et très énergivore, en un centre socio-culturel économe, confortable et respectueux de l’environnement. C’est dans cette optique que la commune a choisi :

De mettre en place une isolation performante au niveau des murs et de la toiture avec des matériaux biosourcés ;

De remplacer les fenêtres et les portes par des menuiseries à double vitrage ;

De mettre en place une ventilation double flux avec récupération de la chaleur ;

De remplacer l’ancienne chaudière gaz par une pompe à chaleur eau/eau alimentée par une géothermie sur sondes. Cette énergie renouvelable utilise les calories du sol pour chauffer et rafraîchir le bâtiment. Grâce à l’emploi d’une ou plusieurs sondes verticales (pouvant aller à plus de 100m de profondeur), on prélève la chaleur dans le sol via la circulation d’eau en circuit fermé dans les sondes. Une pompe à chaleur permet le transfert de chaleur vers les radiateurs. La géothermie sera ici utilisée afin de chauffer en hiver et refroidir en été le bâtiment ;

Une solution de panneaux photovoltaïques sera également étudiée. L’énergie produite par les rayons du soleil sera ainsi convertie en électricité qui sera utilisée pour couvrir une partie des consommations électriques du centre socio-culturel.

Pour ce projet ambitieux, la commune de Bléré a fait le choix de se faire accompagner par l’ALEC 37.

