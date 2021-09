Cholet Centre Social K'léidoscope Cholet, Maine-et-Loire Science Tour Centre Social K’léidoscope Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

Science Tour Centre Social K’léidoscope, 6 octobre 2021, Cholet. Fête de la science 06 octobre

Centre Social K’léidoscope Association les petits débrouillards Anjou. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Tels Fred et Jamy, montez à bord d’un des camions-laboratoires, pour enquêter, expérimenter et faire de l’investigation du milieu. Bref, devenez acteur de vos propres découvertes.

Les animateurs du Science Tour vous proposent une véritable immersion dans le monde scientifique en concevant, à chaque étape, des déroulés pédagogiques adaptés. Transitions écologiques et sociales, gestion durable du littoral, numérique, lutte contre le racisme : le Science Tour aborde les grands enjeux scientifiques et de la vie quotidienne avec des parcours pédagogiques flexibles, des malles d’expérimentation et des expositions interactives. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Centre Social K’léidoscope Avenue du Président Kennedy 49300 Cholet 49300 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Centre Social K’léidoscope

