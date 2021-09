Istres Centre Social des Quartiers Sud Bouches-du-Rhône, Istres Fête de la Science au Prépaou Centre Social des Quartiers Sud Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Centre Social des Quartiers Sud Petits débrouillards PACA. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Cette année, les Petits Débrouillards reviennent à nouveau au coeur du quartier du Prépaou, dans les quartiers sud d’Istres pour fêter avec les habitants, les 30 ans de la fête de la Science. 2 animateurs Petits Débrouillards seront présents pour accueillir le grand public et proposer de nombreux et divers défis scientifiques et techniques. Autour de jeux , expériences, débats, constructions, les participants pourront émettre des hypothèses et les vérifier ensemble sur l’atelier. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Centre Social des Quartiers Sud Allée des Magnanarelles le Prépaou 13800 Istres 13800 organisateur : https://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/ Centre Social des Quartiers Sud

