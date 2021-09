Amiens Centre Social CAPS Amiens, Somme Montre ta Science! Centre Social CAPS Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Montre ta Science! Centre Social CAPS, 7 octobre 2021, Amiens. Fête de la science 07 octobre

Centre Social CAPS Centre Social CAPS. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 14h00 Le Centre Social CAPS a proposé aux enseignants des matières scientifiques des établissements scolaires du quartier Sud-Est amiénois de travailler avec leurs élèves à la réalisation d’expériences scientifiques répondant au thème « l’émotion de la découverte ». Ces expériences seront présentées devant les enfants de l’accompagnement scolaire (élèves de primaire et collégiens) et devant les habitants du quartier. D’autres ateliers d’expérimentation scientifique ou jeux parents-enfants pourront être mis en place en fonction des conditions d’accueil liées à la situation sanitaire. Hauts-de-France>Somme

Centre Social CAPS 104 rue Edmond Rostand 80000 organisateur : https://www.ok-caps.fr/ Centre Social CAPS

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Centre Social CAPS Adresse 104 rue Edmond Rostand Ville Amiens lieuville Centre Social CAPS Amiens