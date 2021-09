Toulouse Centre Régional Occitanie de Toulouse - UNADEV Haute-Garonne, Toulouse Nostalgie de la Lumière (Ciné-conférence) Centre Régional Occitanie de Toulouse – UNADEV Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Nostalgie de la Lumière (Ciné-conférence) Centre Régional Occitanie de Toulouse – UNADEV, 6 octobre 2021, Toulouse.

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 En audio-description, projection du film « Nostalgie de la lumière » de Patricio Guzman.

Tandis que les astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées en quête d’une probable vie extraterrestre, au pied des observatoires, des femmes remuent des pierres, à la recherche de leurs parents disparus…

Le débat sera animé par l’astrophysicienne Claire Moutou (sous réserve de changements de son calendrier). Occitanie>Haute-Garonne

Centre Régional Occitanie de Toulouse – UNADEV 11 rue du Moulin Bayard 31000 organisateur : https://www.leschemins-buissonniers.fr/ Centre Régional Occitanie de Toulouse – UNADEV

