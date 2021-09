Metz Centre Pompidou Metz Metz, Moselle Science & Art Centre Pompidou Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Science & Art Centre Pompidou Metz, 8 octobre 2021, Metz. Fête de la science 07 – 08 octobre

Centre Pompidou Metz Centrale Supélec (campus de Metz).

jeudi 07 octobre – 10h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 14h00 Notre but est de permettre à nos visiteurs de découvrir comment la photonique qui est la science de la lumière peut se retrouver au coeur d’oeuvres artistiques.

Les objectifs sont :

Toucher un très large public de part les sujets à forts impacts sociétaux traités : Science, Lumière, Art. Rendre ludique la découverte de la Science et de l'Art au travers de maquettes pédagogiques et ateliers réalisés à cet effet. Sensibiliser le visiteur sur la Recherche et éveiller leur curiosité sur le plan scientifique et artistique Visiter une galerie d'Art du Centre Pompidou Metz avec des médiateurs pour expliquer les oeuvres et les visions des artistes.

