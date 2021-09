Rennes Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes La lumière, quel phénomène ! Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La lumière, quel phénomène ! Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, 7 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 07 octobre

Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Espace des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel . De petites expériences autour de sujets variés : le soleil/la lune, les couleurs de l’arc-en-ciel et la « fabrication » d’un arc-en-ciel, la couleur jaune du citron, mélanges de couleurs de lumière, observation d’images virtuelles, les pointeurs laser, démonstration du transport de la lumière laser d’un point à un autre ….par fibre optique, transmission du son par la lumière : « quand la lumière fait voyager le son ! Bretagne>Ille-et-Vilaine

Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes 18bis Rue de Châtillon 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/

