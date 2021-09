Le plasma dans tous les sens Centre national de la recherche scientifique – Délégation régionale de Gif-sur-Yvette, 9 octobre 2021, Gif-sur-Yvette.

Le plasma, qui reste le moins connu des quatre états de la matière est, paradoxalement, le plus répandu : 99,99% de l’univers visible se trouve à l’état de plasma !

A l’Institut Polytechnique de Paris, les chercheurs de plusieurs laboratoires étudient la physique du plasma et ses très nombreuses applications dans des domaines variés allant de la médecine aux nanotechnologies en passant par l’énergie solaire.

Le temps d’une demi-journée, participez à un jeu de piste inédit et interactif au sein de plusieurs laboratoires qui vous feront découvrir le 4ème état de la matière et les activités de recherches menées autour des plasmas. Vous aurez besoin de vos 5 sens pour découvrir cet état de matière si mystérieux : préparez-vous à voir, sentir, toucher, entendre et peut-être même … goûter le plasma !



*Cette visite ludique et pédagogique est organisée par l’Ecole Universitaire de Recherche PLASMAScience fédérant les activités de 7 laboratoires et équipes plasma de l’IP Paris : le Centre de mathématiques appliquées (CMAP – CNRS/Ecole Polytechnique), le Centre de physique théorique (CPHT – CNRS/Ecole Polytechnique), le Laboratoire d’optique appliquée (LOA – CNRS/Ecole Polytechnique/ENSTA Paris), le Laboratoire de physique des interfaces et couches minces (LPICM – CNRS/Ecole Polytechnique), le Laboratoire de physique des plasmas (LPP – CNRS/Ecole Polytechnique/Sorbonne Université), le Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses (LULI – CNRS/Ecole Polytechnique/Sorbonne Université), le Laboratoire des solides irradiés (LSI – CNRS/Ecole Polytechnique/CEA).

Modalités:

La participation à l’une des visites insolites proposées par le CNRS est soumise à une sélection sur jeu-concours.

Les candidatures seront ouvertes à partir de mi-aout jusqu’au 12 septembre 2021

Chaque participant peut remporter jusqu’a deux places pour la même visite.

Les mineurs souhaitant participer devront obligatoirement candidater pour deux places afin qu’ils puissent être accompagnés d’un adulte majeur.

Les visites sont organisées dans le respect des normes sanitaires en vigueur ( port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition).

La participation aux visites insolites est soumise à la présentation du Pass sanitaire ( Certification de vaccination, résultat négatif d’examen de dépistage PCR ou antigénique datant de moins de 72h ou certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).

Durée de la visite: 3h00

