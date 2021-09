Du champs de maïs à la génétique Centre national de la recherche scientifique – Délégation régionale de Gif-sur-Yvette, 5 octobre 2021, Gif-sur-Yvette.

Fête de la science 05 octobre

Centre national de la recherche scientifique – Délégation régionale de Gif-sur-Yvette Délégation CNRS Île-de-France Gif-sur-Yvette. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 09h30 à 17h00

Au Laboratoire génétique quantitative et évolution du Moulon, des chercheurs mettent au point des outils innovants afin de préparer l’agriculture de demain.

Par exemple, chaque année, des équipes de recherche évaluent des variétés de maïs pour mieux comprendre les mécanismes d’adaptation à l’environnement.

Le temps d’une journée, chaussez vos bottes et venez aider les chercheurs en génétique à mesurer des plants de maïs. Après une matinée passée sur les parcelles en compagnie de techniciens, chercheurs et étudiants, vous rejoindrez le laboratoire l’après-midi et pourrez analyser les échantillons prélevés le matin.

Modalités:

La participation à l’une des visites insolites proposées par le CNRS est soumise à une sélection sur jeu-concours.

Les candidatures seront ouvertes à partir de mi-aout jusqu’au 12 septembre 2021 pour les visites en Zone à Régime Restrictif et jusqu’au 19 septembre 2021 pour toutes les autres visites.

Chaque participant peut remporter jusqu’a deux places pour la même visite.

Les mineurs souhaitant participer devront obligatoirement candidater pour deux places afin qu’ils puissent être accompagnés d’un adulte majeur.

Les visites sont organisées dans le respect des normes sanitaires en vigueur ( port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition)

La participation aux visites insolites est soumise à la présentation du Pass sanitaire ( Certification de vaccination, résultat négatif d’examen de dépistage PCR ou antigénique datant de moins de 72h ou certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).

Durée de la visite: 7 h

Île-de-France>Essonne

Centre national de la recherche scientifique – Délégation régionale de Gif-sur-Yvette Avenue de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette 91190

organisateur : https://www.iledefrance-gif.cnrs.fr/fr/delegation Centre national de la recherche scientifique – Délégation régionale de Gif-sur-Yvette