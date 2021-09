Faymoreau Centre Minier de Faymoreau Faymoreau, Vendée Un voyage au cœur de la NUIT – par le Centre Minier (Faymoreau) Centre Minier de Faymoreau Faymoreau Catégories d’évènement: Faymoreau

Vendée

Un voyage au cœur de la NUIT – par le Centre Minier (Faymoreau) Centre Minier de Faymoreau, 10 octobre 2021, Faymoreau. Fête de la science 04 – 10 octobre

Centre Minier de Faymoreau Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

dimanche 10 octobre – 14h00 Un voyage au cœur de la NUIT

Autour de l’exposition NUIT conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle, la science s’expose, s’explique, s’anime… au Centre Minier de Faymoreau !

Lieu de la manifestation :

Centre Minier de Faymoreau

La cour

85 240 FAYMOREAU

Dates et Horaires de la manifestation :

Animations pour les scolaires

​Une journée en 4 temps : jeu de piste dans l’expo NUIT ; jeux scientifiques animés pour découvrir le ciel ; atelier “Carte du ciel” animé ; atelier “Les animaux de la nuit” animé par Jérôme Davin (La Ferme du Marais Poitevin).

Dates : Lundi 04, Mardi 5, Jeudi 7 et Vendredi 8 Octobre 2021

Horaires : 09h00 – 17h00

Public : cycle3

Réservation obligatoire: 02 51 00 48 48

Animations pour le grand public

Expo NUIT, conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle ; jeux scientifiques animés pour découvrir le ciel ; atelier “Les animaux de la nuit” animé par Jérome Davin (La Ferme du Marais Poitevin) ; conférence “Carnet de voyage d’un astrophotographe” animée par Olivier Sauzereau, astrophotographe à 16h00.

Date : Dimanche 10 octobre 2021

Horaires : 14h00 – 18h30

Public : tous publics Pays de la Loire>Vendée

Centre Minier de Faymoreau La Cour 85240 Faymoreau 85240 organisateur : https://www.museedusable.com Centre Minier de Faymoreau

Détails Catégories d’évènement: Faymoreau, Vendée Autres Lieu Centre Minier de Faymoreau Adresse La Cour 85240 Faymoreau Ville Faymoreau lieuville Centre Minier de Faymoreau Faymoreau