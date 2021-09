Saales Centre Médical Bas-Rhin, Saales Une drôle de bibliothèque ! Pour chercheurs et trouveurs ! Centre Médical Saales Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Une drôle de bibliothèque ! Pour chercheurs et trouveurs ! Centre Médical, 3 octobre 2021, Saales. Fête de la science 02 – 03 octobre

Centre Médical association GRABE. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Pour l’archéologue et l’historien, une recherche sur le terrain doit s’accompagner d’une recherches de documents : par exemple, nous trouvons sous le feuilles mortes et la mousse d’un chemin délaissé une voie pavée, avec de grosses traces d’usure faite par les roues. Les cartes actuelles que nous étudions ne la mentionnent pas. Mais c’est près d’un col, un lieu de passage apparemment important. Oui mais depuis quand ? Et pour quoi ? Transport de marchandises, mais lesquelles ? De voyageurs, mais d’où à où ?

C’est une véritable enquête policière que nous allons mener. De petits indices, qui nous semblaient d’une qualité douteuse, nous orientent parfois vers un texte éclairant. Un ouvrage très général peut aussi nous aider à comprendre par exemple l’importance d’un passage à cet endroit aujourd’hui oublié.

Les revues d’histoire locale, grâce aux associations, sont nombreuses dans notre région. Profitons de cette richesse, en plus des livres et des cartes anciennes ! Apprenons à utiliser les index et tables des matières, quand ils existent ! Apprenons à lire en diagonale quand c’est nécessaire.

Les cartes anciennes, aussi imparfaites qu’elles puissent nous sembler, donnent des clés indispensables pour comprendre l’occupation humaine d’un lieu. Tiens ? Ici, une tannerie ? Là, une abbaye ? Alors qu’aucune trace n’en subsiste…

Un manuscrit, ça peut être une lettre, une facture, des notes de terrain, un plan griffonné ou maniaque de précision… C’est un grand plaisir d’apprendre à en déchiffrer les écritures, les abréviations, le vocabulaire, quand en plus il faut traduire, c’est complet !

Toutes ces sources doivent être considérées avec respect : sans elles, que reste-t-il ? Parfois rien, aucun souvenir même indirect, plus une pierre… Et même si quelques vestiges sont encore là, comment comprendre quoi que ce soit sans ces vieux écrits ? Grand Est>Bas-Rhin

