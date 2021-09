Auch Centre Jérôme Cuzin, Auch Auch, Gers Café des sciences et présentation de l’atlas intercommunal de la biodiversité Centre Jérôme Cuzin, Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

mercredi 06 octobre – 18h30 à 20h00 Face aux menaces pesant sur la biodiversité, de quels moyens disposons-nous pour agir ?

Avec :

Laurent Barthe, président de l’Association Herpétologique Française

Mathieu Orth, membre du Groupe Ornithologique Gersois

Claire Laurent, chargée de mission au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

durée : 1h30

