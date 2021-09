Auch Centre Jérôme Cuzin, Auch Auch, Gers Conférence de philosophie sur le Temps Centre Jérôme Cuzin, Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Conférence de philosophie sur le Temps Centre Jérôme Cuzin, Auch, 8 octobre 2021, Auch. Fête de la science 08 octobre

Centre Jérôme Cuzin, Auch Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h30 à 20h00 Bernadette Bensaude-Vincent, professeure émérite à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, remet en question dans son dernier opus Temps-paysage le modèle dominant du temps, unique, linéaire et inféodé à l’idée de progrès. Quelles sont les conséquences sociales et environnementales d’un tel modèle ? Comment le déconstruire ?

durée : 1h30

entrée libre Occitanie>Gers

Centre Jérôme Cuzin, Auch 13 Rue Guynemer 32000 organisateur : https://bmauch-pom.c3rb.org/ Centre Jérôme Cuzin, Auch

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Centre Jérôme Cuzin, Auch Adresse 13 Rue Guynemer Ville Auch lieuville Centre Jérôme Cuzin, Auch Auch