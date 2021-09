Angers Centre Jacques Tati Angers, Maine-et-Loire Elle est mathophile Centre Jacques Tati Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Elle est mathophile Centre Jacques Tati, 11 octobre 2021, Angers. Fête de la science 11 octobre

Centre Jacques Tati Terre des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Prof de maths. Tout un programme, hein ? Mais cette Mathophile en a la conviction intime : les maths c’est utile. Ça peut même être facile. Mais surtout : elle aime ça ! Là où ça coince, ce n’est pas qu’avec les élèves, mais aussi… avec leurs parents ! Ceux qui fixent des objectifs de réussite à leur progéniture, qui trouvent que « les maths ça déprime », voire : qui leur transmettent involontairement leur peur des maths ! Face à ces mauvais exemples, elle n’a pas le choix : elle doit trouver la solution. Sa formule ? Vivent les fausses pistes et le droit à l’erreur !… Car la victoire est au bout de l’épreuve !

Avec Anne Rougée : Autrice, comédienne et médiatrice scientifique Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Centre Jacques Tati 5 Rue Eugénie Mansion 49000 Angers 49000 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Centre Jacques Tati

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Centre Jacques Tati Adresse 5 Rue Eugénie Mansion 49000 Angers Ville Angers lieuville Centre Jacques Tati Angers