A la rencontre de chercheurs INRAE en Hauts-de-France Centre INRAE Hauts-de-France, 8 octobre 2021, Péronne.

Fête de la science 05 – 08 octobre

INRAE – Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Deux chercheurs de l’unité mixte de recherche transfrontalière BioEcoAgro proposent d’intervenir en classe pour parler de leurs recherches, leur métier et leur parcours. Découvrez leur sujet, engagez le débat en classe ! Partez à la découverte de leur métier ! Nous vous proposons deux sujets :

Les sciences des données … de la mesure à la découverte, avec Andrea Rau, Chargée de recherche en statistiques et génomique (atelier dans établissements scolaires de St Quentin et périphérie (02) ; niveau primaire CM2 et CM1 ; 5, 7, ou 8 octobre)

Quelle place pour les modèles et la simulation numérique dans la recherche ? avec Joel Léonard, Chargé de recherche sur les émissions de N2O des systèmes de culture agricoles et de leur modélisation (échnages/débats dans établissements scolaires de Laon (02), niveau lycée / multiclasse possible ; 5, 6, 7, ou 8 octobre)

Hauts-de-France>Somme

