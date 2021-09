Champenoux Centre INRAE Grand Est - Nancy Champenoux, Meurthe-et-Moselle Conférence “Les Arbres aussi font la guerre” – Francis Martin Centre INRAE Grand Est – Nancy Champenoux Catégories d’évènement: Champenoux

jeudi 07 octobre – 19h30 à 20h45 Savez-vous que les arbres aussi sont en guerre ? Tout au long de leur vie, ils sont confrontés à de multiples agressions telles que les maladies, la pollution, les événements climatiques et environnementaux, notamment liés aux activités humaines. Depuis quelques années, celles-ci se sont accentuées. Ainsi, pour survivre, les arbres déploient des systèmes de défense sophistiqués afin d’éliminer leurs ennemis et essaient de s’adapter.

Grand scientifique et conteur hors-pair, Francis Martin nous fait partager sa connaissance et sa passion des arbres

