Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) – Site d’Annecy CHANGE – Centre Hospitalier Annecy Genevois. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Au Centre Hospitalier Annecy Genevois la recherche clinique s’organise au sein d’une Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. Elle porte sur de nouveaux médicaments, de nouvelles façons de les administrer, de nouvelles techniques de traitement, de diagnostic, de prise en charge ou de prévention. Elle promeut ses propres projets ou s’associe à d’autres porteurs de projets.

Les professionnels se déplacent dans les lycées pour présenter les différents métiers de la recherche clinique et les formations pour les exercer. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) – Site d’Annecy 1 avenue de l’Hôpital 74370 Metz-Tessy 74370 organisateur : https://www.ch-annecygenevois.fr/fr Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) – Site d’Annecy

