mercredi 06 octobre – 19h00 De mai à octobre 2018, une équipe d’archéologues a fouillé, à un jet de pierre des bâtiments sanitaires du CH Annecy Genevois, le site qui accueille aujourd’hui l’Institut de Formation de Soins Infirmier.

La fouille a montré que cette petite butte de 200 m de long est occupée au moins depuis le IIe siècle avant notre ère. Les vestiges les plus notables sont toutefois plus tardifs. Ils témoignent du « Petit-Metz », une paroisse médiévale organisée autour de l’église Saint Didier, détruite au XIXe siècle. C’est le cimetière de cette paroisse médiévale, dans lequel les habitants du lieu ont été inhumés du Xe au XVIIIe siècle de notre ère, qui a été le cœur de l’opération archéologique. Il a livré près de 600 tombes installées autour des vestiges de l’église. La fouille et l’étude de ces sépultures permettent de découvrir les habitants successifs du « Petit Metz » sur près de huit siècles, depuis leurs pratiques funéraires jusqu’à leur état sanitaire.

En surplomb des sépultures, l’étude archéologique a également retracé l’histoire et les évolutions de deux bâtiments anciens conservés sur le site : un manoir de la période moderne et une petite maison bourgeoise de la fin du Moyen Âge.

L'analyse des données acquises grâce à cette opération arrivant à son terme, cette conférence se propose d'en présenter les principaux résultats sur le lieu même de leur découverte.

