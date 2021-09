Lewarde CENTRE HISTORIQUE MINIER Lewarde, Nord Abracadamine CENTRE HISTORIQUE MINIER Lewarde Catégories d’évènement: Lewarde

Nord

Abracadamine CENTRE HISTORIQUE MINIER, 8 octobre 2021, Lewarde. Fête de la science 04 – 08 octobre

CENTRE HISTORIQUE MINIER Centre Historique Minier. Entrée libre En présentiel Scolaires. Agitation autour du pavillon « Théâtre des génies électriques » au cœur de l’exposition universelle de Paris en 1900. Un colloque doit rassembler les plus grands spécialistes de la « fée électricité » pour des démonstrations étincelantes. Les élèves répartis en petits groupes devront endosser le rôle des grands inventeurs et découvrir les secrets de l’électricité (électricité statique, magnétisme, arc électrique, …). À eux ensuite d’assurer la démonstration devant un panel de scientifiques. Hauts-de-France>Nord

CENTRE HISTORIQUE MINIER Fosse Delloye rue d'erchin 59287 Lewarde 59287

