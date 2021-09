Lewarde CENTRE HISTORIQUE MINIER Lewarde, Nord “Faites” des sciences au Centre Historique Minier CENTRE HISTORIQUE MINIER Lewarde Catégories d’évènement: Lewarde

Nord

“Faites” des sciences au Centre Historique Minier CENTRE HISTORIQUE MINIER, 8 octobre 2021, Lewarde. Fête de la science 02 – 08 octobre

CENTRE HISTORIQUE MINIER Centre Historique Minier. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 En 2021, le Centre Historique Minier ouvre sa nouvelle exposition Mine d’énergies et la Fête de la science fête son 30ème anniversaire. “L’émotion de la découverte” sera déclinée autour d’ateliers gratuits sur les énergies pour les scolaires et du Carreau des Sciences pour les familles et le grand public. Hauts-de-France>Nord

CENTRE HISTORIQUE MINIER Fosse Delloye rue d’erchin 59287 Lewarde 59287 organisateur : CENTRE HISTORIQUE MINIER

Détails Catégories d’évènement: Lewarde, Nord Autres Lieu CENTRE HISTORIQUE MINIER Adresse Fosse Delloye rue d'erchin 59287 Lewarde Ville Lewarde lieuville CENTRE HISTORIQUE MINIER Lewarde