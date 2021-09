Lewarde CENTRE HISTORIQUE MINIER Lewarde, Nord A toute vapeur ! CENTRE HISTORIQUE MINIER Lewarde Catégories d’évènement: Lewarde

Fête de la science 04 – 08 octobre

CENTRE HISTORIQUE MINIER Centre Historique Minier. Entrée libre En présentiel Scolaires. Sous la forme d’un escape game, l’atelier entraîne les élèves sur les pas de Denis Papin, Thomas Savery, Thomas Newcomen et James Watt à la découverte de la vapeur, forme d’énergie qui a révolutionné l’histoire des techniques aux XVIIIème et XIXème siècles et leur permet de comprendre son implication dans le réchauffement climatique. Hauts-de-France>Nord

