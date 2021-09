Lampaul-Plouarzel Centre expérimental conchylicole de Porscave Finistère, Lampaul-Plouarzel Visite du Centre technique conchylicole de Porscave Centre expérimental conchylicole de Porscave Lampaul-Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Plouarzel

Visite du Centre technique conchylicole de Porscave Centre expérimental conchylicole de Porscave, 2 octobre 2021, Lampaul-Plouarzel. Fête de la science 01 – 02 octobre

Centre expérimental conchylicole de Porscave OCEANOPOLIS – BREST. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 11h00 Plusieurs projets innovants sont portés par le CRC Bretagne-Nord, au sein du centre expérimental de Porscave.

À travers la visite* d’une partie du site et les échanges avec le responsable aquacole, vous découvrirez les infrastructures et les travaux de sélection effectués autour de l’huître plate, en milieu contrôlé, ainsi que les innovations testées en matière de probiotiques en aquaculture. Vous aborderez également les recherches menées sur l’acidification des océans et les outils mis en place pour étudier son impact sur les coquillages.

* nombre de place limité, réservation exigée. Bretagne>Finistère

Centre expérimental conchylicole de Porscave 1 Rue de l’Aber 29810 Lampaul-Plouarzel 29810 organisateur : http://www.oceanopolis.com Centre expérimental conchylicole de Porscave

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lampaul-Plouarzel Autres Lieu Centre expérimental conchylicole de Porscave Adresse 1 Rue de l’Aber 29810 Lampaul-Plouarzel Ville Lampaul-Plouarzel lieuville Centre expérimental conchylicole de Porscave Lampaul-Plouarzel