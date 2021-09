Dijon Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation Côte-d'Or, Dijon Comprendre notre cerveau visuel grâce à l’activité cérébrale Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Fête de la science 01 – 05 octobre

Rekow Diane. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h00

mardi 05 octobre – 17h30 Pouvons-nous nous fier à ce que nous voyons et à ce que nous sentons ?

Comment notre cerveau répond-il à des images qui défilent rapidement ?

Dans cet atelier, les chercheurs vous proposent de participer à un exposé impliquant la mesure de l’activité cérébrale d’un participant en temps réel (naturellement sans aucun risque !).

Vous serez également invités à questionner l’organisation de vos sens.

–

Inscrivez-vous dès maintenant (en ligne ou en présentiel dans la limite des places disponibles) et recevez par email tous les détails pratiques de l’évènement quelques semaines avant.



/! Pour assister à l'évènement en présentiel, le pass sanitaire est requis (vérification à l'entrée).

Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation
9e Boulevard Jeanne d'Arc 21000 Dijon

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation Adresse 9e Boulevard Jeanne d’Arc 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation Dijon