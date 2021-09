Dijon Centre départemental de ressources en sciences Côte-d'Or, Dijon Mettre en scène la cour de récréation, cultiver l’émerveillement et la rigueur Centre départemental de ressources en sciences Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Centre départemental de ressources en sciences golay agnes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Accueil de 4 classes au CDRS entre le 4 et le 8 octobre 2021.

Formation à destination d’enseignants du cycle1 au cycle 3 pour oser l’école du dehors

Conception de ressources pédagogiques à destination des élèves du Cycle 1 au cycle3 par le groupe Sciences et transition écologique et la mission maternelle 21 dans le cadre des Enigmes scientifiques Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Centre départemental de ressources en sciences 315 rue de Dixmude 21000 Dijon 21000 organisateur : Centre départemental de ressources en sciences

