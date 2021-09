Angers Centre de simulation au CHU d'Angers Angers, Maine-et-Loire La table d’anatomie virtuelle : un choix éthique dans le domaine de l’expérimentation animale Centre de simulation au CHU d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Centre de simulation au CHU d’Angers Centre de simulation en santé All’Sims / CHU Angers. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Venez découvrir la table d’anatomie virtuelle et parcourir grâce aux images en 3D les différentes parties et composants des animaux. Par cette approche virtuelle, les pratiques dans le domaine de l’expérimentation animale tendent de plus en plus vers une approche éthique. Présentation, démarche, utilisation à venir. Tout vous sera expliqué Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Centre de simulation au CHU d’Angers 4 Rue Larrey 49100 Angers 49000 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Centre de simulation au CHU d’Angers

