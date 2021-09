Bron Centre de recherche en neurosciences de Lyon Bron, Rhône Les visites insolites du CNRS – Les secrets de votre odorat Centre de recherche en neurosciences de Lyon Bron Catégories d’évènement: Bron

mercredi 06 octobre – 15h30 à 17h00 Tantôt vecteurs d’informations, génératrices d’émotions ou outil de communication, les odeurs sont omniprésentes dans notre quotidien. Si le nez est la porte d’entrée des odeurs, c’est notre cerveau qui mène la danse pour enregistrer et interpréter les signaux olfactifs, avec de nombreuses variations selon notre âge, nos expériences, notre culture ou notre état de santé par exemple. Ces mécanismes complexes font l’objet de nombreux travaux de recherche, que vous pourrez appréhender grâce à des expériences, jeux et tests physiologiques. Laissez-vous mener par le bout du nez pour découvrir les secrets de la recherche en olfaction avec une équipe de neuroscientifiques.

