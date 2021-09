Comment atteindre un avenir durable ? Centre de Mathématiques appliquées MINES ParisTech, 17 octobre 2021, Valbonne.

Fête de la science 09 – 17 octobre

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 16 octobre – 13h00

dimanche 17 octobre – 10h00

MINES ParisTech forme depuis sa création en 1783 des ingénieurs de très haut niveau capables de résoudre des problèmes complexes dans des champs très variés. L’Ecole dispense également une importante activité de recherche dans des domaines qui s’étendent de l’énergétique aux matériaux, en passant par les mathématiques appliquées, les géosciences et les sciences économiques et sociales. Au-delà de ses missions principales d’enseignement et de recherche, MINES ParisTech est un établissement ouvert sur le monde et la société. L’Ecole mène notamment de nombreuses actions de sensibilisation aux sciences et s’engage activement pour la diffusion des connaissances et savoirs.

Sur le site de Sophia Antipolis, le Centre de Mathématiques Appliquées (CMA) de MINES ParisTech développe une démarche originale en déclinant ses compétences scientifiques fondamentales en modélisation, mathématiques du contrôle et de la décision et en informatique du temps réel permettant d’envisager des systèmes de plus en plus complexes et répondre aux grands défis industriels et aux grandes questions de société. Les projets de recherche développés au CMA concernent les enjeux liés au changement climatique et à la transition énergétique (technologies, carbone, énergie, eau, raréfaction des matériaux, déploiement des systèmes électriques intégrant des technologies liées aux renouvelables et aux réseaux intelligents, etc.). Le CEMEF est un centre de recherche de MINES ParisTech associé au CNRS. Par vocation, il met ses compétences et savoirs au service de l’industrie et de la formation. Ses recherches couvrent le large champ des matériaux, des procédés industriels de transformation et leurs problématiques sur les propriétés d’emploi.

Pour cette Fête de la Science, le CMA et le CEMEF proposent de vous emmener à la découverte de ces enjeux Energie-Climat et de mieux comprendre les défis que nous avons à relever. Discussions, démonstrations et jeux amèneront, les adultes comme les enfants, à repenser le monde dans lequel nous vivons.

Pour plus d’infos : https://csti.univ-cotedazur.fr/evenements/fete-de-la-science/coordinati…

Lieux et dates :

Festival des Sciences de Nice, Jardin Albert 1er, 2-16 avenue de Verdun, Nice

Samedi 9 octobre de 10 h à 19 h

Thématique Physique, Maths et Nouvelles Technologies

Village des Sciences et de l’Innovation d’Antibes Juan les Pins – Palais des Congrès, 60, chemin des Sables, Antibes Juan les Pins

Samedi 16 octobre de 13h à 19h

Dimanche 17 octobre de 10h à 18h

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Centre de Mathématiques appliquées MINES ParisTech 1 rue Claude Daunesse 06560 Valbonne 06560

organisateur : https://www.minesparis.psl.eu/ Centre de Mathématiques appliquées MINES ParisTech