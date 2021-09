L'Isle-sur-la-Sorgue Centre de loisirs L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Animation Planétarium Centre de loisirs L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Animation Planétarium Centre de loisirs, 6 octobre 2021, L'Isle-sur-la-Sorgue. Fête de la science 06 octobre

Centre de loisirs Association d’astronomie Pesco Luno. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le ciel nocturne, pourtant porté au rang de patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, n’est plus visible par les habitants des villes et leurs enfants ne lèvent plus les yeux vers le ciel.

Un atelier qui propose aux enfants :

La découverte du ciel étoilé en immersion sous la bulle.

La découverte de la Voie Lactée, cette trainée blanche qui abrite le système solaire…et donc la Terre.

L’occasion de s’émerveiller, mais aussi de mieux connaitre notre monde. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Centre de loisirs Chemin de Saint Jean 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 organisateur : http://pescoluno.phpnet.org/site/ Centre de loisirs

