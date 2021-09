Nuits Etoilées d’Auvergne Centre de la Mouniaude, Châtel-Guyon, 2 octobre 2021, Châtel-Guyon.

Fête de la science 30 septembre – 02 octobre

Centre de la Mouniaude, Châtel-Guyon Collectif d’Astronomie de la Région Auvergne. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h00 à 23h59

Du Jeudi 30 au samedi 2 octobre 2021 la municipalité de Châtel-Guyon accueillera pour la cinquième fois les Nuits Etoilées d’Auvergne au centre des congrès de La Mouniaude organisé par le Collectif d’Astronomie de la Région Auvergne Ce rendez-vous permet aux astronomes de la région de partager leur passion avec tous ceux qui regardent le ciel avec curiosité, de mettre à leur disposition des instruments d’observation, d’échanger avec le public autour des toutes dernières avancées en astronomie et astronautique.

Le programme est conçu pour répondre aux attentes des enfants comme des adultes; il se veut éclectique, pratique et gratuit. Ce sont 3 jours et 2 nuits d’animations et d’observations pour tous. 17 clubs d’astronomie de l’Allier, du Cantal, de la Haute Loire et du Puy de Dôme, 100 animateurs bénévoles se relayent : – le jeudi et le vendredi toute la journée pour les scolaires (2.000 atendus) – le vendredi après-midi et le samedi toute la journée ainsi que les soirées pour le grand public.

Une trentaine de stands ou ateliers, des conférences, des expositions permettent de développer de nombreuses thématiques touchant à l’astronomie, l’astronautique et à l’espace : formation du système solaire, reproduction du mouvement des planètes, comment se produisent les éclipses, fonctionnement des cadrans solaires, radioastronomie, astrophysique, conquête spatiale, voir de près et utiliser des instruments d’astronomie … mais aussi mythologie et origine des constellations, histoire des sciences, pollution lumineuse… et même un concours de poésie doté de prix.

Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Centre de la Mouniaude, Châtel-Guyon 26 Avenue de l’Europe 63140 Châtel-Guyon 63140

organisateur : https://www.astronomie-auvergne.fr/ Centre de la Mouniaude, Châtel-Guyon