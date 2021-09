Conférence : Voyage au coeur des amphores romaines Centre de documentation, 6 octobre 2021, Chauvigny.

Fête de la science 06 octobre

Centre de documentation Musées de Chauvigny. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 20h30

Le projet ITIVIN-Les routes des vins : Amphores, Itinéraires et Marchands dans le Centre-Ouest de la Gaule (IIe s. av. J.-C. – Ier siècle ap. J.-C.), piloté par Séverine Lemaître, maître de conférence HDR, université de Poitiers, est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Les animations “Voyage au coeur des amphores romaines”ont pour but de faire comprendre les routes du vin dans le centre ouest de la Gaule de la fin de l’âge du Fer au début de l’époque romaine, en s’appuyant sur une des contenants, les amphores, et la nature du contenu (principalement le vin, son origine, son mode de vinification…). Les approches sont ondées sur de nombreuses analyses physico-chimiques et organiques. Les partenaires de ce projet sont trois équipes expertes dans les domaines de l’archéologie et de l’archéométrie :deux de l’Université Bordeaux Montaigne (Ausonius et IRAMAT -CRP2A) et une équipe du Département de géologie de l’Université de Fribourg (Suisse).

Le musée de Chauvigny propose au public, dont les scolaires, de découvrir la démarche des chercheurs, mêlant archéologie “traditionnelle”, biologie et physique-chimie et de voir comment nous comprenons de mieux en mieux la vie de nos ancêtres.

Centre de documentation 7 Rue Saint Pierre 86300 Chauvigny 86300

