Centre de Biologie Intégrative Centre de Biologie Intégrative. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Cette journée de visites organisée par les 3 unités de recherche du Centre de biologie Intégrative de Toulouse comportera des discussions (présentation des métiers et des parcours) et des ateliers pratiques en petits groupes de 3 à 6 élèves (cf liste ci-dessous, non arrêtée et non exhaustive).

Quatre classes de lycéens, en 1ère ou terminale, pourront être accueillies sur la journée, 2 le matin, 2 l’après-midi.

Au programme :

– Ateliers de microscopie : bactéries, levures, cellules humaines, drosophiles

– Techniques autour de l’ADN

– Présentation des organismes modèles : poissons zèbre, poulet, xénopes, souris

– Initiation à la microbiologie

Centre de Biologie Intégrative Université Paul Sabatier, Bât 4R3 porte B2, 118, route de Narbonne 31062 Toulouse cedex 9 31500 organisateur : Centre de Biologie Intégrative

