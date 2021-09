Saint-Michel-l'Observatoire Centre d'Astronomie Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire [GRAND PUBLIC ] Spectacle de planétarium Centre d’Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Centre d’Astronomie Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Venez découvrir le tout nouvel équipement de la Communauté de Haute Provence Pays de Banon installé sur le site du Centre d’Astronomie de Saint-Michel l’Observatoire.

Installez vous sous le dôme de 11,50 m de diamètre, le plus grand de tout le Grand Sud Est, sous une voûte aux 40 000 000 d’étoiles, alliant la technologie de projection numérique 8K et un projecteur optique dernière génération pour un rendu du ciel étoilé unique.

Vous pourrez découvrir le ciel étoilé de votre soirée, vous placer en orbite autour des géantes gazeuses du Système Solaire, évoluer au sein des nébuleuses stellaires ou encore suivre la station spatiale internationale ISS.

