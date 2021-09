Saint-Michel-l'Observatoire Centre d'Astronomie Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire [GRAND PUBLIC] Parcours du Système Solaire en réalité augmentée Centre d’Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

samedi 02 octobre – 10h00 Equipés de votre smartphone ou tablette, parcourez sur 250 m la maquette du Système Solaire en réalité augmentée à l’échelle et découvrez les planètes et le Soleil en 3D sur vos écrans, parcourez la fiche descriptive de chacun.

Découvrez le Système Solaire de manière ludique en répondant aux questions du Quiz.

Préalable important : télécharger l’application Street Science (https://streetscience.fr/telechargement/) puis l’itinéraire appelé “Parcours du Système Solaire”. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Centre d’Astronomie Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l’Observatoire 04870 organisateur : https://www.centre-astro.com Centre d’Astronomie

