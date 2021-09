Saint-Michel-l'Observatoire Centre d'Astronomie Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire [GRAND PUBLIC] La couleur qui apparaît et qui disparaît ! Centre d’Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Centre d'Astronomie Centre d'Astronomie de St Michel l'Observatoire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Découvrez une réaction chimique étonnante qui fait apparaître de la couleur dans une solution puis disparaît.

Une réaction qui met en jeu des échanges d’électrons et qui fait appel aux mécanismes d’oxydo-réduction.

Tout d’abord la solution est bleue car l’oxygène dissous a oxydé le bleu de méthylène (sous la forme réduite le bleu de méthylène est bleu) En absence d’oxygène, une réaction plus lente se met en place : la réduction du glucose par le bleu de méthylène (le bleu de méthylène est alors sous forme oxydée soit incolore) Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

