[GRAND PUBLIC] Sciences amusantes Centre d’Astronomie, 2 octobre 2021, Saint-Michel-l'Observatoire.

Fête de la science 02 octobre

Centre d’Astronomie Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

Le CEA de Cadarache vous propose divers ateliers pour découvrir la science tout en s’amusant.

• La matière dans tous ses états

Qu’est-ce que la matière ? Il est bien difficile de répondre à cette question et nous sommes nous-même fait.e.s de poussières d’étoiles. Après une introduction en évoquant l’infiniment grand et l’infiniment petit avec quelques paradoxes étonnants, l’animateur/trice s’attache à faire découvrir par des expériences les 4 états de la matière : solide, liquide, gazeux et plasma mais aussi des états intermédiaires comme les fluides non-newtoniens ainsi que l’état supercritique entre gaz et liquide. Une pompe à vide et de l’azote liquide, lorsque cela est possible, sont à la base des expériences présentées. L’atelier se termine par la confection de molécules (exemple du méthane) avec des bonbons et des cures dents.

• Sciences amusantes (de Newton à Carnot)

A partir d’expériences simples et ludiques, l’animateur/trice amène les participants à découvrir quelques lois essentielles de la physique qui nous entoure dans la vie de tous les jours. De Newton à Sadi Carnot, il/elle présente le principe du centre de gravité pour introduire comment fonctionne une toupie et l’effet gyroscopique. L’animateur/trice poursuit sur les effets de la température sur la matière et les fluides puis sur les échanges thermiques. Ce sont ces lois fondamentales que le public jeune découvrira, graines de chercheurs/ingénieurs pour concevoir des systèmes mécaniques et thermiques, depuis des panneaux solaires ou des centrales nucléaires.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Centre d’Astronomie Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l’Observatoire 04870

organisateur : https://www.centre-astro.com Centre d’Astronomie