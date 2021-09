Saint-Michel-l'Observatoire Centre d'Astronomie Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire [GRAND PUBLIC] Un billet de banque qui ne brûle pas malgré la flamme Centre d’Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Saint-Michel-l'Observatoire

[GRAND PUBLIC] Un billet de banque qui ne brûle pas malgré la flamme Centre d’Astronomie, 2 octobre 2021, Saint-Michel-l'Observatoire. Fête de la science 02 octobre

Centre d’Astronomie Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 – L’alcool est un solvant inflammable, c’est donc l’alcool qui brûle en premier.

– L’eau n’est pas inflammable, le billet est alors protégé par l’eau contenu dans le mélange. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Centre d’Astronomie Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l’Observatoire 04870 organisateur : https://www.centre-astro.com Centre d’Astronomie

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire Autres Lieu Centre d'Astronomie Adresse Plateau du Moulin à vent 04870 Saint-Michel-l'Observatoire Ville Saint-Michel-l'Observatoire lieuville Centre d'Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire