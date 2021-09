Saint-Michel-l'Observatoire Centre d'Astronomie Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire [GRAND PUBLIC] Village des sciences de Saint-Michel l’Observatoire Centre d’Astronomie Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

samedi 02 octobre – 10h00 Venez profiter des nombreux ateliers pour découvrir et faire des sciences. Au programme : observations du Soleil, célébré l’anniversaire du 1er Homme sur la Lune, découvrer le ciel sous nos latitudes et plus encore, venez faire des cratères et comprendre la dynamique de leur formation, voyager dans l’immensité de notre Système Solaire, … Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

